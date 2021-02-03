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Депутати націлились ініціювати процедуру імпічменту Зеленському

Аня Мартинюк 03 лютого 2021, 11:11
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Депутати націлились ініціювати процедуру імпічменту Зеленському

За рішення президента закрити опозиційні канали. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 лютого, стало відомо, що політсила ОПЗЖ ініціює процедуру імпічменту Володимира Зеленського. А саме на тлі його рішення закрити опозиційні українські телеканали NewsOne, Zik та 112.

Про це на засіданні ВРУ заявили представники ОПЗЖ. Нардеп Вадим Рабинович виступив з трибуни в компанії своїх однопартійців.

«Фашизм отримав свій колір в Україні – зелений», - заявив він та заспівав початок пісні «Вставай, страна огромная».

Інший представник ОПЗЖ Віктор Медведчук, коментуючи введення санкцій проти власника телеканалів Тараса Козака, зазначив, що політсила ініціює процедуру імпічменту президента.

«У 21 столітті складно закрити рот тим, хто доносить правду до людей. Саме Зеленський вчора, не замислюючись, викинув на вулицю 1 500 осіб, співробітників трьох телеканалів з яких 634 журналіста. Санкції не можуть застосовуватися до українців. Підстав для застосування санкцій щодо Тараса Козака немає. У історії незалежності України був випадок коли закрили канал "Гравіс", це зробив тодішній президент Леонід Кравчук, результат своїм дії Кравчук побачив під час виборів, які він програв. Зеленський зробив те що погубить його політично як президента», - заявив Медведчук.

Нагадаємо, наразі телеканали NewsOne, Zik та 112 віщають на відеохостингу YouTube. 

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