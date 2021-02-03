Джефф Безос покине посаду гендиректора Amazon

Аня Мартинюк 03 лютого 2021, 10:29

Ні, він не виходить на пенсію. 57-річний засновник Amazon має нові плани.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 лютого, стало відомо, що засновник Amazon, мультимільярдер Джефф Безос вирішив покинути посаду генерального директора Amazon. 57-річний бізнесмен передав своє місце Енді Джессі.

За словами Безоса, він не збирається йти на пенсію. Наразі він зосереджений на нових «пристрастях». Зокрема космосі та зміні клімату. А саме на своїх фондах Day 1 Fund, the Bezos Earth Fund, Blue Origin та The Washington Post.

Безос повідомив своїм співробітникам, що стане виконавчим головою Amazon у третьому кварталі цього року. Експерти ж зазначили, що рішення Безоса було прийняте на тлі посиленого контролю Вашингтона над Amazon. Останнім часом Amazon страждає від антимонопольних розслідувань, закликів до жорсткіших санкцій та вирішення питань щодо поводження з працівниками на тлі пандемії.

Нагадаємо, протягом 2020 року акції Amazon зросли на 85%. Зараз компанія коштує 1,7 трильйона доларів, а Безос є найбагатшою людиною у світі.