Джефф Безос покине посаду гендиректора Amazon

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Ні, він не виходить на пенсію. 57-річний засновник Amazon має нові плани.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 лютого, стало відомо, що засновник Amazon, мультимільярдер Джефф Безос вирішив покинути посаду генерального директора Amazon. 57-річний бізнесмен передав своє місце Енді Джессі.
За словами Безоса, він не збирається йти на пенсію. Наразі він зосереджений на нових «пристрастях». Зокрема космосі та зміні клімату. А саме на своїх фондах Day 1 Fund, the Bezos Earth Fund, Blue Origin та The Washington Post.
Безос повідомив своїм співробітникам, що стане виконавчим головою Amazon у третьому кварталі цього року. Експерти ж зазначили, що рішення Безоса було прийняте на тлі посиленого контролю Вашингтона над Amazon. Останнім часом Amazon страждає від антимонопольних розслідувань, закликів до жорсткіших санкцій та вирішення питань щодо поводження з працівниками на тлі пандемії.
Нагадаємо, протягом 2020 року акції Amazon зросли на 85%. Зараз компанія коштує 1,7 трильйона доларів, а Безос є найбагатшою людиною у світі.
09:48: Українці отримають вакцини Pfizer та AstraZeneca по черзі - Ляшко
09:12: Як у Порошенка - Журналісти прогнозують Зеленському великі проблеми після закриття трьох каналів
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