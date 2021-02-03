Українці отримають вакцини Pfizer та AstraZeneca по черзі - Ляшко

Аня Мартинюк 03 лютого 2021, 09:48

Віктор Ляшко розкрив деталі вакцинації від коронавірусу в Україні.

Новину передає «Преса України».

Головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що українці спочатку отримають вакцину від коронавірусу Pfizer, а потім - АstraZeneca.

«Так, дійсно, механізм COVAX підтвердив, що в Україну прийде 117 тисяч доз вакцини м + РНК, тобто виробника Pfizer, яка дозволена ВООЗ для використання в екстрених умовах. Пізніше Україна може ще додатково звертатися до COVAX і отримувати Pfizer, але це вже буде наступна поставка - в середині квітня», - розповів Ляшко.

Він також зазначив, що першими вакцину отримають медики, які працюють з хворими на коронавірус, уже у лютому.