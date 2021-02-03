Українці отримають вакцини Pfizer та AstraZeneca по черзі - Ляшко 09:48
Як у Порошенка - Журналісти прогнозують Зеленському великі проблеми після закриття трьох каналів 09:12
Степанов представив нову статистику щодо коронавірусу в Україні 08:36
В 500 разів – Послуги нотаріуса в Україні можуть подорожчати 11:39
Понад тисячу спецавтівок залучили до розчищення доріг України 10:17
Бензин як розкіш – Чому в Україні ціни на пальне полізли вверх 09:43
Українці вирішили бойкотувати магазин «Єва» після випадку з викинутим на вулицю пенсіонером 09:06
Ритуальные услуги в Екатеринбурге: как правильно организовать похороны? 01:42
Депутати України підтримали ідею платити за результати ЗНО 12:24
Українці не отримають російську вакцину від коронавірусу 11:37
Дибілізація українців – Кабмін змусить платити за середню освіту 09:43
Віктор Ляшко розкрив деталі вакцинації від коронавірусу в Україні.
Новину передає «Преса України».
Головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що українці спочатку отримають вакцину від коронавірусу Pfizer, а потім - АstraZeneca.
«Так, дійсно, механізм COVAX підтвердив, що в Україну прийде 117 тисяч доз вакцини м + РНК, тобто виробника Pfizer, яка дозволена ВООЗ для використання в екстрених умовах. Пізніше Україна може ще додатково звертатися до COVAX і отримувати Pfizer, але це вже буде наступна поставка - в середині квітня», - розповів Ляшко.
Він також зазначив, що першими вакцину отримають медики, які працюють з хворими на коронавірус, уже у лютому.
09:48: Українці отримають вакцини Pfizer та AstraZeneca по черзі - Ляшко
09:12: Як у Порошенка - Журналісти прогнозують Зеленському великі проблеми після закриття трьох каналів
08:36: Степанов представив нову статистику щодо коронавірусу в Україні
11:39: В 500 разів – Послуги нотаріуса в Україні можуть подорожчати
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.