Як у Порошенка - Журналісти прогнозують Зеленському великі проблеми після закриття трьох каналів

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Зеленському нагадали про наслідки попередніх спроб загнобити свободу слова в Україні.
Новину передає «Преса України».
Відома українська журналістка та перша заступниця головного редактора інтернет-видання «Страна» Світлана Крюкова відреагувала на закриття президентом Володимиром Зеленським трьох українських телеканалів. Мова йде про провідні телеканали 112, NewsOne, ZIK.
Так, український лідер ввів рішення РНБО про введення персональних санкцій проти депутата ОПЗЖ, громадянина України, Тараса Козака, який є формальним власником телеканалів.
«Свобода слова. Так вона виглядає. Інституційна пам'ять - гарантія безпеки. Більша частина проблем у Порошенка почалися тоді, коли він зачепив «неправильні ЗМІ». Тоді в його житті з'явилися Мальдіви, «плівки Онищенко», Липецька фабрика, яка у нього не працювала, а у нас - заробила, «свинарчуки» та інші пригоди Мурзилки. Хтось повинен був розповісти Зеленському, чим загрожує таке рішення. Який ефект спричинить за собою спроба загнобити свободу слова - гарний наслідок двох революцій, які у нас збереглися всупереч усьому», - зазначила журналістка.
Крюкова прогнозує незворотні наслідки для рейтингу та іміджу Зеленського в очах європейських лідерів. Вона нагадала, що більшість з них навіть не привітали президента України з днем народження.
«А тепер уявіть, що станеться, якщо виявиться, що указ не спрацює і канали .... знову включать. Пшик і крах. Ось що їх очікує», - підсумувала вона.
До слова, журналісти телеканалів 112, NewsOne та ZIK почали віщати на відеохостингу у YouTube. Тим часом небайдужі політики, представники ЗМІ та інші всіляко засуджують дії Зеленського.
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