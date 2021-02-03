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Степанов представив нову статистику щодо коронавірусу в Україні

Аня Мартинюк 03 лютого 2021, 08:36
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Степанов представив нову статистику щодо коронавірусу в Україні

На жаль, за добу померли більше 100 людей. 

Новину передає «Преса України».

За даними міністра МОЗ Максима Степанова, 2 лютого в Україні було виявлено 3285 нових хворих на COVID-19. З них 156 дітей та 186 медпрацівників.

3285 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 3 лютого 2021 року. Зокрема,...

Опубликовано Максим Степанов Вторник, 2 февраля 2021 г.

За минулу добу також померли 165 пацієнтів, одужали - 10 101 особа.  

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (330), Івано-Франківській (298), Харківській (230), Запорізькій (211) та Полтавській (192) областях», - уточнив Степанов.

До слова, за добу було здійснено 43 643 тести на коронавірус.

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