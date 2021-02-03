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На жаль, за добу померли більше 100 людей.
Новину передає «Преса України».
За даними міністра МОЗ Максима Степанова, 2 лютого в Україні було виявлено 3285 нових хворих на COVID-19. З них 156 дітей та 186 медпрацівників.
3285 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 3 лютого 2021 року. Зокрема,...Опубликовано Максим Степанов Вторник, 2 февраля 2021 г.
За минулу добу також померли 165 пацієнтів, одужали - 10 101 особа.
«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (330), Івано-Франківській (298), Харківській (230), Запорізькій (211) та Полтавській (192) областях», - уточнив Степанов.
До слова, за добу було здійснено 43 643 тести на коронавірус.
09:12: Як у Порошенка - Журналісти прогнозують Зеленському великі проблеми після закриття трьох каналів
08:36: Степанов представив нову статистику щодо коронавірусу в Україні
11:39: В 500 разів – Послуги нотаріуса в Україні можуть подорожчати
10:17: Понад тисячу спецавтівок залучили до розчищення доріг України
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