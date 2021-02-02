Україна ввела санкції проти Нікарагуа

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Стало відомо, з чим це пов'язано.
Новину передає «Преса України».
ВРУ дала добро проекту постанови №4689 від президента Володимира Зеленського. Так, лідер України просив парламент ухвалити рішення Ради національної безпеки і оборони «Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до республіки Нікарагуа».
Так, з 1 лютого проти Нікарагуа введені санкції. Свій голос «за» віддали 322 депутати. Санкції ввдені у зв'язку з призначенням так званого почесного консула в анексованому Криму. Ним став Олег Белавенцев.
11:39: В 500 разів – Послуги нотаріуса в Україні можуть подорожчати
10:17: Понад тисячу спецавтівок залучили до розчищення доріг України
09:43: Бензин як розкіш – Чому в Україні ціни на пальне полізли вверх
09:06: Українці вирішили бойкотувати магазин «Єва» після випадку з викинутим на вулицю пенсіонером
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