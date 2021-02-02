Україна ввела санкції проти Нікарагуа

Аня Мартинюк 02 лютого 2021, 14:04

Стало відомо, з чим це пов'язано.

Новину передає «Преса України».

ВРУ дала добро проекту постанови №4689 від президента Володимира Зеленського. Так, лідер України просив парламент ухвалити рішення Ради національної безпеки і оборони «Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до республіки Нікарагуа».

Так, з 1 лютого проти Нікарагуа введені санкції. Свій голос «за» віддали 322 депутати. Санкції ввдені у зв'язку з призначенням так званого почесного консула в анексованому Криму. Ним став Олег Белавенцев.