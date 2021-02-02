Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • В 500 разів – Послуги нотаріуса в Україні можуть подорожчати
  • Дибілізація українців – Кабмін змусить платити за середню освіту
  • Кабмін не зупиниться у спробах понівечити правопис

У ВРУ намагався прорватися невідомий чоловік

Аня Мартинюк 02 лютого 2021, 11:16
Версія для друку
У ВРУ намагався прорватися невідомий чоловік

Поліція оперативно відреагувала на інцидент.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 лютого, у будівлю ВРУ намагався прорватися невідомий чоловік. Невідомий не мав пропуску і силою спробував зайти у приміщення. На його дії швидко відреагувала поліція. 

Так, чоловіка затримали. Всі деталі події, зокрема ціль невідомого, встановлюються.

 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції