У ВРУ намагався прорватися невідомий чоловік

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Поліція оперативно відреагувала на інцидент.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 лютого, у будівлю ВРУ намагався прорватися невідомий чоловік. Невідомий не мав пропуску і силою спробував зайти у приміщення. На його дії швидко відреагувала поліція.
Так, чоловіка затримали. Всі деталі події, зокрема ціль невідомого, встановлюються.
11:39: В 500 разів – Послуги нотаріуса в Україні можуть подорожчати
10:17: Понад тисячу спецавтівок залучили до розчищення доріг України
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09:06: Українці вирішили бойкотувати магазин «Єва» після випадку з викинутим на вулицю пенсіонером
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