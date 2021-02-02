У ВРУ намагався прорватися невідомий чоловік

Аня Мартинюк 02 лютого 2021, 11:16

Поліція оперативно відреагувала на інцидент.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 лютого, у будівлю ВРУ намагався прорватися невідомий чоловік. Невідомий не мав пропуску і силою спробував зайти у приміщення. На його дії швидко відреагувала поліція.

Так, чоловіка затримали. Всі деталі події, зокрема ціль невідомого, встановлюються.