В 500 разів – Послуги нотаріуса в Україні можуть подорожчати

Аня Мартинюк 02 лютого 2021, 11:39

Все завдяки новій ініціативі «слуг народу».

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що сьогодні, 2 лютого, на порядку ВРУ з’явилися два законопроекти від представників президентської фракції «Слуга народу». Депутати пропонують підвищення держмита за нотаріальні послуги.

Зокрема проект депутата Данила Гетманцева №3236-1 пропонує підняти мито за посвідчення підпису держнотаріусів в 300 разів та у 333 рази підняти вартість довіреності на користування майном для родичів.

Разом з тим в 100 разів пропонується підняти мито на довіреність керування автомобілем для близьких родичів і в 50 разів - чужих громадян. У 500 разів може бути підняте мито на засвідчення підпису.

Ще одним законопроектом №3236 від Сергія Демченка пропонується за засвідчення підпису у державних нотаріусів хочуть збільшити мито в 50 разів, а за оцінку вірності копій документів - в 100 разів.