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Все завдяки новій ініціативі «слуг народу».
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що сьогодні, 2 лютого, на порядку ВРУ з’явилися два законопроекти від представників президентської фракції «Слуга народу». Депутати пропонують підвищення держмита за нотаріальні послуги.
Зокрема проект депутата Данила Гетманцева №3236-1 пропонує підняти мито за посвідчення підпису держнотаріусів в 300 разів та у 333 рази підняти вартість довіреності на користування майном для родичів.
Разом з тим в 100 разів пропонується підняти мито на довіреність керування автомобілем для близьких родичів і в 50 разів - чужих громадян. У 500 разів може бути підняте мито на засвідчення підпису.
Ще одним законопроектом №3236 від Сергія Демченка пропонується за засвідчення підпису у державних нотаріусів хочуть збільшити мито в 50 разів, а за оцінку вірності копій документів - в 100 разів.
11:39: В 500 разів – Послуги нотаріуса в Україні можуть подорожчати
10:17: Понад тисячу спецавтівок залучили до розчищення доріг України
09:43: Бензин як розкіш – Чому в Україні ціни на пальне полізли вверх
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01:42: Ритуальные услуги в Екатеринбурге: как правильно организовать похороны?
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