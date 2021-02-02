В Україні відремонтували ще одну камеру СІЗО

Аня Мартинюк 02 лютого 2021, 11:03

Українські платники податків за ремонт не заплатили ні копійки.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні,2 лютого, міністр юстиції України Денис Малюська повідомив у соцмережі, що Державна установа «Київський слідчий ізолятор» тепер має відрмонтовану камеру, розраховану на 22 ув‘язнених.

«Традиційна рубрика - ремонт у безкоштовній камері СІЗО без жодних бюджетних витрат. Вартість ремонту - 70 650 гривень, у результаті ремонту жодна копійка коштів платників податків не постраждала. Усі витрати проведені за рахунок надходжень від платних камер з поліпшеними умовами», - зазначив він.

традиційна рубрика - ремонт у безкоштовній камері СІЗО без жодних бюджетних витрат черговий результат показала Державна... Опубликовано Denis Malyuska Понедельник, 1 февраля 2021 г.

Малюська нагадав, що кошти на ремонт камер надходять від послуги платних камер в СІЗО. За словами міністра, в‘язнична реформа в Україні також передбачає продаж заморожених в‘язниць, будівництво нових слідчих ізоляторів, запуск роботи модельної в‘язниці, вдосконалення в’язничних процедур та режиму та інше.