В Україні відремонтували ще одну камеру СІЗО

В 500 разів – Послуги нотаріуса в Україні можуть подорожчати 11:39
Понад тисячу спецавтівок залучили до розчищення доріг України 10:17
Бензин як розкіш – Чому в Україні ціни на пальне полізли вверх 09:43
Українці вирішили бойкотувати магазин «Єва» після випадку з викинутим на вулицю пенсіонером 09:06
Ритуальные услуги в Екатеринбурге: как правильно организовать похороны? 01:42
Депутати України підтримали ідею платити за результати ЗНО 12:24
Українці не отримають російську вакцину від коронавірусу 11:37
Дибілізація українців – Кабмін змусить платити за середню освіту 09:43
МОЗ представило нові рекомендації для залежних від гаджетів дітей 09:01
Кіркоров гостро відреагував на заборону в'їзду в Литву 19:19
Тимошенко знайшла спосіб приховати листування в телефоні від посторонніх очей 18:44
У Польщі провели понад мільйон щеплень від коронавірусу 18:10
Українські платники податків за ремонт не заплатили ні копійки.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні,2 лютого, міністр юстиції України Денис Малюська повідомив у соцмережі, що Державна установа «Київський слідчий ізолятор» тепер має відрмонтовану камеру, розраховану на 22 ув‘язнених.
«Традиційна рубрика - ремонт у безкоштовній камері СІЗО без жодних бюджетних витрат. Вартість ремонту - 70 650 гривень, у результаті ремонту жодна копійка коштів платників податків не постраждала. Усі витрати проведені за рахунок надходжень від платних камер з поліпшеними умовами», - зазначив він.
традиційна рубрика - ремонт у безкоштовній камері СІЗО без жодних бюджетних витрат черговий результат показала Державна...Опубликовано Denis Malyuska Понедельник, 1 февраля 2021 г.
Малюська нагадав, що кошти на ремонт камер надходять від послуги платних камер в СІЗО. За словами міністра, в‘язнична реформа в Україні також передбачає продаж заморожених в‘язниць, будівництво нових слідчих ізоляторів, запуск роботи модельної в‘язниці, вдосконалення в’язничних процедур та режиму та інше.
11:39: В 500 разів – Послуги нотаріуса в Україні можуть подорожчати
10:17: Понад тисячу спецавтівок залучили до розчищення доріг України
09:43: Бензин як розкіш – Чому в Україні ціни на пальне полізли вверх
09:06: Українці вирішили бойкотувати магазин «Єва» після випадку з викинутим на вулицю пенсіонером
01:42: Ритуальные услуги в Екатеринбурге: как правильно организовать похороны?
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.