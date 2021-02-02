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Спецтехніка розчищає сніг.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні,2 лютого, в Україні 1025 спецавтомобілів та 1369 робочих взялись розчищати автодороги від снігу. Також дорожнє покриття обробляють протиожеледними матеріалами.
Зокрема роботи проводяться на дорогах державного значення. Про це розповіли у прес-службі Укравтодору.
«На дорогах державного значення проводяться роботи по обробці покриття протиожеледними матеріалами, виконуються роботи по розчистці проїжджої частини доріг від снігу. Проїзд автомобільними дорогами державного значення забезпечений», - йдеться в повідомленні.
Відомо, що дорожнє покриття у Волинській, Вінницькій, Київській, Черкаській, Чернігівській областях частково засніжене.
10:17: Понад тисячу спецавтівок залучили до розчищення доріг України
09:43: Бензин як розкіш – Чому в Україні ціни на пальне полізли вверх
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