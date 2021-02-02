Понад тисячу спецавтівок залучили до розчищення доріг України

Аня Мартинюк 02 лютого 2021, 10:17

Спецтехніка розчищає сніг.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні,2 лютого, в Україні 1025 спецавтомобілів та 1369 робочих взялись розчищати автодороги від снігу. Також дорожнє покриття обробляють протиожеледними матеріалами.

Зокрема роботи проводяться на дорогах державного значення. Про це розповіли у прес-службі Укравтодору.

«На дорогах державного значення проводяться роботи по обробці покриття протиожеледними матеріалами, виконуються роботи по розчистці проїжджої частини доріг від снігу. Проїзд автомобільними дорогами державного значення забезпечений», - йдеться в повідомленні.

Відомо, що дорожнє покриття у Волинській, Вінницькій, Київській, Черкаській, Чернігівській областях частково засніжене.