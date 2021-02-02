Українці вирішили бойкотувати магазин «Єва» після випадку з викинутим на вулицю пенсіонером

Аня Мартинюк 02 лютого 2021, 09:06

Українці не аби як обурилися з приводу нелюдської реакції на прибуття в магазин літньої людини.

Новину передає «Преса України».

Українська інтернет-спільнота гнівно відреагувала на інцидент у магазині «Єва», що у Житомирі. Тут 30 січня охоронці буквально викинули на вулицю літню людину, яка зайшла у приміщення щоб погрітися. Мова йде про магазин, що на площі Перемоги.

Літню людину силою витягнули з магазину та навіть вдарили. За словами очевидців, чоловіка швирнули у сніг і він навіть згубив взуття. Тепер ж інтернет-спільнота залишає гнівні коментарі з приводу події на офіційній сторінці мережі магазинів «Єва» у соцмережі.

«Більше у Ваш магазин не зайду! Сподіваюсь не тільки я! Поведінка Вашого персоналу і охоронної фірми - ДНО! Ваші консультанти спокійно спостерігали як літню людину лупцюють палицею, тягають по підлозі. НЕДОЛЮДИ! Немає слів щоб виразити обурення!!!» - з’явилось у коментарях.

Тим часом представники магазину відповіли, що засуджують насильницькі дії представників охоронної фірми «Венбест». Поліція почала розслідувати справу.