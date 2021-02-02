В Україні менше 3000 нових коронавірусних хворих

Аня Мартинюк 02 лютого 2021, 08:34

Ситуація з коронавірусом в Україні дещо покращилась. Свіжу статистику представив Максим Степанов.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 лютого, міністр МОЗ Максим Степанов представив нову статистику щодо поширення коронавірусу в країні. За минулу добу було виявлено 2394 нових хворих на COVID-19. З них 117 дітей та 213 медпрацівників. На жаль, за добу померли 156 пацієнтів. До слова, також за минулу добу було здійснено 31 620 тестувань.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (285), Івано-Франківській (278), Запорізькій (217), Чернівецькій (159) та Харківській (158) областях», - уточнив Степанов.

2394 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 2 лютого 2021 року. Зокрема,... Опубликовано Максим Степанов Понедельник, 1 февраля 2021 г.

Він також закликав українців носити маски та дотримуватися соціальної дистанції.