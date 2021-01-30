Ритуальные услуги в Екатеринбурге: как правильно организовать похороны?

zmxn 30 січня 2021, 01:42

Марк Туллий Цицерон сделал пару тысяч лет тому назад запись, которая сохранилась к нашему времени: "Жизнь мертвых продолжается в памяти живых". И об этом необходимо побеспокоиться еще на момент организации похороны. Если семья в Екатеринбурге желает своего родственника отправить в последний путь на достойном уровне, нужно правильно решить все вопросы, и в первую очередь это касается выбора ритуальных услуг.



Основные вопросы по организации похорон



Первые вопросы начнут возникать уже в момент, когда становится понятно о смерти родственника. А затем их количество будет только увеличиваться. И на них сразу нужно искать правильные ответы.



1. Что делать, если кто умирает дома? Сразу вызывается не только врач, но еще и наряд полиции.

2. Всегда ли покойник доставляется в морг? Если это был старый человек, может быть исключение из общего правила.

3. Какой вид похорон обойдется дешевле? Это кремация, потому что нужно меньше покупать траурных атрибутов.

4. Что обязательно нужно покупать? В первую очередь это касается гроба, венков, а также и могильного символа.

5. Когда понадобится отпевание покойника? Если он являлся православным христианином, был крещен.

6. Зачем заказывать катафалк? В городе только такой транспорт может перевозить покойников.



Если смерть жителя Екатеринбурга настигнет далеко от города, возникнет больше не только вопросов, но и дополнительных проблем. Ведь вначале нужно разобраться как с бумагами, так и с доставкой покойника туда, где он проживал.



Где заказывать ритуальные услуги?



Обязательно нужно решить и вопрос, где заказывать ритуальные услуги. Это касается и ситуации, когда семья пожелает со всеми организационными вопросами разобраться самостоятельно. Ведь в любом случае надо и траурные атрибуты покупать, и катафалк заказывать. А это без ритуальной компании не удастся сделать. Вот только большая часть таких агентств в Екатеринбурге занимаются теневым похоронным бизнесом. А это означает, что качество может не соответствовать предлагаемой цене как на услуги, так и на товары. И как же быть в этом случае?



Все очень просто, необходимо обратиться за помощью в ту компанию, которая доказала свою честность и надежность. Например, это в первую очередь относится к представительству агентства Ритуал.Ру, которое теперь работает и в этом городе. Надо просто зайти на сайт https://ekb.ritual.ru/ и ознакомиться как с каталогом, так и с ценами. Это позволит выбрать нужные услуги и онлайн оформить на них заказ. Здесь имеются и траурные атрибуты, которые предлагаются недорого.