Сніг в Україні припинятиметься – синоптик

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Однак не скрізь.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 29 січня, український синоптик Наталія Діденко повідомила, що снігопади в Україні припинятимуться. За її прогнозом, опади очікуються на Сумщині.
«Завтра ще снігу в Києві - буде, у неділю - суха пауза», - додала вона.
До слова, через негоду і сильні снігопади на трасі М-05 в Одеській області утворився 30-кілометровий затор. Проїзд забезпечений лише в напрямку Одеси.
12:24: Депутати України підтримали ідею платити за результати ЗНО
11:37: Українці не отримають російську вакцину від коронавірусу
09:43: Дибілізація українців – Кабмін змусить платити за середню освіту
09:01: МОЗ представило нові рекомендації для залежних від гаджетів дітей
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