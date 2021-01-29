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Сніг в Україні припинятиметься – синоптик

Аня Мартинюк 29 січня 2021, 12:49
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Сніг в Україні припинятиметься – синоптик

Однак не скрізь. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 січня, український синоптик Наталія Діденко повідомила, що снігопади в Україні припинятимуться. За її прогнозом, опади очікуються на Сумщині.

«Завтра ще снігу в Києві - буде, у неділю - суха пауза», - додала вона.

До слова, через негоду і сильні снігопади на трасі М-05 в Одеській області утворився  30-кілометровий затор. Проїзд забезпечений лише в напрямку Одеси.

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