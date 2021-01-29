Депутати України підтримали ідею платити за результати ЗНО

Аня Мартинюк 29 січня 2021, 12:24

А саме обдарованим дітям.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 січня, ВРУ схвалила постанову №4559 про виплату премій за найвищі бали ЗНО. Майбутні студенти, які покажуть найкращі результати, отримають 100 тисяч гривень.

Таку ідею підтримали 312 депутатів. Загальна сума балів з 4 предметів для виплати одноразової премії має становити 790. В тому числі 200 балів з кожного предмету.

Також гроші виплатять за умови, що абітурієнт вступатиме в український ВНЗ. До слова, на початку 2021 року буде виплачено 30 премій.