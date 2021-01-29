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А саме обдарованим дітям.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 29 січня, ВРУ схвалила постанову №4559 про виплату премій за найвищі бали ЗНО. Майбутні студенти, які покажуть найкращі результати, отримають 100 тисяч гривень.
Таку ідею підтримали 312 депутатів. Загальна сума балів з 4 предметів для виплати одноразової премії має становити 790. В тому числі 200 балів з кожного предмету.
Також гроші виплатять за умови, що абітурієнт вступатиме в український ВНЗ. До слова, на початку 2021 року буде виплачено 30 премій.
12:24: Депутати України підтримали ідею платити за результати ЗНО
11:37: Українці не отримають російську вакцину від коронавірусу
09:43: Дибілізація українців – Кабмін змусить платити за середню освіту
09:01: МОЗ представило нові рекомендації для залежних від гаджетів дітей
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