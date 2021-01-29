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Українці не отримають російську вакцину від коронавірусу

Аня Мартинюк 29 січня 2021, 11:37
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Українці не отримають російську вакцину від коронавірусу

Депутат ПЄС попередила, що експерименти на українцях ставити не будуть. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 січня, стало відомо, що Профільний комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації підтримав правку до законопроєкту № 4613, яка забороняє використовувати в Україні російську вакцину від коронавірусу «Sputnik V». Нагадаємо, документом дозволяється реєструвати в Україні вакцину від коронавірусу ще до завершення клінічних випробувань.

Про це розповіла депутат від «ЄС» Вікторія Сюмар.

«Комітет врахував нашу правку – заборонити в Україні вакцини, розроблені країною-агресором. “Sputnik V” і Росія не будуть ставити свої сумнівні експерименти на українцях», - прокоментувала подію Сюмар.

Нагадаємо, вакцинація українців від коронавірусу проходитиме у 5 етапів. Першими препарат отримають українці з 9 пріоритетних груп.

 

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