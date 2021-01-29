Українці не отримають російську вакцину від коронавірусу

Аня Мартинюк 29 січня 2021, 11:37

Депутат ПЄС попередила, що експерименти на українцях ставити не будуть.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 січня, стало відомо, що Профільний комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації підтримав правку до законопроєкту № 4613, яка забороняє використовувати в Україні російську вакцину від коронавірусу «Sputnik V». Нагадаємо, документом дозволяється реєструвати в Україні вакцину від коронавірусу ще до завершення клінічних випробувань.

Про це розповіла депутат від «ЄС» Вікторія Сюмар.

«Комітет врахував нашу правку – заборонити в Україні вакцини, розроблені країною-агресором. “Sputnik V” і Росія не будуть ставити свої сумнівні експерименти на українцях», - прокоментувала подію Сюмар.

Нагадаємо, вакцинація українців від коронавірусу проходитиме у 5 етапів. Першими препарат отримають українці з 9 пріоритетних груп.