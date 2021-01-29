В Україні середня зарплата зросла за рік на 15%

Українці не отримають російську вакцину від коронавірусу 11:37
Дибілізація українців – Кабмін змусить платити за середню освіту 09:43
МОЗ представило нові рекомендації для залежних від гаджетів дітей 09:01
Кіркоров гостро відреагував на заборону в'їзду в Литву 19:19
Тимошенко знайшла спосіб приховати листування в телефоні від посторонніх очей 18:44
У Польщі провели понад мільйон щеплень від коронавірусу 18:10
Прикордонники вирішили не називати російських зірок, яких не пустять в Україну 17:29
Депутати України планують заборонити пересилати алкоголь і сигарети поштою 18:28
Українські платники податків профінансували комікси для дітей про принцес-лесбійок 17:50
Процесс уборки может быть приятным только с исправным пылесосом 05:49
Стало відомо, яка сфера праці найприбутковіша.
Новину передає «Преса України».
За даними Держстату, середня зарплата в Україні зросла за 2020 рік на 15,6%, або ж на 1 915 гривень. Мова йде про середню номінальну зарплату штатного працівника підприємств, установ та організацій.
Так, у грудні середня зарплата становила 14 179 гривень. Наголошується, що реальна зарплата з урахуванням інфляції у грудні 2020 року проти грудня 2019 року зросла на 10,1%.
До слова, найбільші зарплати отримують працівники, які зайняті в сфері «Фінансова та страхова діяльність». Тут отримують 22 843 грн. Найнижчу зарплату отримують представники сфери «Тимчасове розміщення та організація харчування» - 6 838 грн.
11:37: Українці не отримають російську вакцину від коронавірусу
09:43: Дибілізація українців – Кабмін змусить платити за середню освіту
09:01: МОЗ представило нові рекомендації для залежних від гаджетів дітей
19:19: Кіркоров гостро відреагував на заборону в'їзду в Литву
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.