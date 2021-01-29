В Україні середня зарплата зросла за рік на 15%

Аня Мартинюк 29 січня 2021, 10:56

Стало відомо, яка сфера праці найприбутковіша.

Новину передає «Преса України».

За даними Держстату, середня зарплата в Україні зросла за 2020 рік на 15,6%, або ж на 1 915 гривень. Мова йде про середню номінальну зарплату штатного працівника підприємств, установ та організацій.

Так, у грудні середня зарплата становила 14 179 гривень. Наголошується, що реальна зарплата з урахуванням інфляції у грудні 2020 року проти грудня 2019 року зросла на 10,1%.

До слова, найбільші зарплати отримують працівники, які зайняті в сфері «Фінансова та страхова діяльність». Тут отримують 22 843 грн. Найнижчу зарплату отримують представники сфери «Тимчасове розміщення та організація харчування» - 6 838 грн.