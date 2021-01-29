Кабмін дав добро достроковому виходу на пенсію

Аня Мартинюк 29 січня 2021, 10:16

Однак лише у деяких випадках.

Новину передає «Преса України».

Кабінет міністрів України схвалив законопроект, прийняття якого означатиме, що деякі українці зможуть вийти на пенсію раніше. Мова йде про тих українців, які потрапили під скорочення.

Причина – українці старшого віку, які потрапили під скорочення, звертаються у центри зайнятості, де їм передбачена допомога у розмірі понад 5 тисяч гривень. Якщо ці українці просто підуть на пенсію, то отримуватимуть близько 3,5 тис грн.

Наголошується, що на дострокову пенсію можуть розраховувати батьки, які доглядають за дітьми з рідкісними захворюваннями та які не можуть оформити документ про інвалідність.