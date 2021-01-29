Кабмін дав добро достроковому виходу на пенсію

Дибілізація українців – Кабмін змусить платити за середню освіту 09:43
МОЗ представило нові рекомендації для залежних від гаджетів дітей 09:01
Кіркоров гостро відреагував на заборону в'їзду в Литву 19:19
Тимошенко знайшла спосіб приховати листування в телефоні від посторонніх очей 18:44
У Польщі провели понад мільйон щеплень від коронавірусу 18:10
Прикордонники вирішили не називати російських зірок, яких не пустять в Україну 17:29
Депутати України планують заборонити пересилати алкоголь і сигарети поштою 18:28
Українські платники податків профінансували комікси для дітей про принцес-лесбійок 17:50
Процесс уборки может быть приятным только с исправным пылесосом 05:49
Какие семена подсолнечника приобретать для фермерского хозяйства 00:33
Дипломные работы - Как получить достойно выполненную работу 14:47
Однак лише у деяких випадках.
Новину передає «Преса України».
Кабінет міністрів України схвалив законопроект, прийняття якого означатиме, що деякі українці зможуть вийти на пенсію раніше. Мова йде про тих українців, які потрапили під скорочення.
Причина – українці старшого віку, які потрапили під скорочення, звертаються у центри зайнятості, де їм передбачена допомога у розмірі понад 5 тисяч гривень. Якщо ці українці просто підуть на пенсію, то отримуватимуть близько 3,5 тис грн.
Наголошується, що на дострокову пенсію можуть розраховувати батьки, які доглядають за дітьми з рідкісними захворюваннями та які не можуть оформити документ про інвалідність.
09:43: Дибілізація українців – Кабмін змусить платити за середню освіту
09:01: МОЗ представило нові рекомендації для залежних від гаджетів дітей
19:19: Кіркоров гостро відреагував на заборону в'їзду в Литву
18:44: Тимошенко знайшла спосіб приховати листування в телефоні від посторонніх очей
18:10: У Польщі провели понад мільйон щеплень від коронавірусу
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.