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Отримати безкоштовну освіту стане практично неможливо.
Новину передає «Преса України».
27 січня Кабмін вніс зміни в порядок навчання дітей в загальноосвітніх школах. Так українцям пропонують отримувати безкоштовно лише початкову та базову освіту. Це означає, що за навчання у старших класах доведеться платити.
Як зазначається, щоб забезпечити навчальний процес для старших класів на належному рівні, треба ресурси для опорної школи. У новій інтерпретації наголошується, що статус опорної школи присвоюють за результатами конкурсу. Умови конкурсу озвучує місцева влада. Це означає, що опорною чиновники зможуть назвати будь-яку школу.
Нововведення вписуються в концепцію «оптимізації» шкіл. Нагадаємо, на неї влада України підписалася в Меморандумі з МВФ.
09:43: Дибілізація українців – Кабмін змусить платити за середню освіту
09:01: МОЗ представило нові рекомендації для залежних від гаджетів дітей
19:19: Кіркоров гостро відреагував на заборону в'їзду в Литву
18:44: Тимошенко знайшла спосіб приховати листування в телефоні від посторонніх очей
18:10: У Польщі провели понад мільйон щеплень від коронавірусу
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