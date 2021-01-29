Дибілізація українців – Кабмін змусить платити за середню освіту

Аня Мартинюк 29 січня 2021, 09:43

Отримати безкоштовну освіту стане практично неможливо.

Новину передає «Преса України».

27 січня Кабмін вніс зміни в порядок навчання дітей в загальноосвітніх школах. Так українцям пропонують отримувати безкоштовно лише початкову та базову освіту. Це означає, що за навчання у старших класах доведеться платити.

Як зазначається, щоб забезпечити навчальний процес для старших класів на належному рівні, треба ресурси для опорної школи. У новій інтерпретації наголошується, що статус опорної школи присвоюють за результатами конкурсу. Умови конкурсу озвучує місцева влада. Це означає, що опорною чиновники зможуть назвати будь-яку школу.

Нововведення вписуються в концепцію «оптимізації» шкіл. Нагадаємо, на неї влада України підписалася в Меморандумі з МВФ.