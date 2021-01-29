МОЗ представило нові рекомендації для залежних від гаджетів дітей

Аня Мартинюк 29 січня 2021, 09:01

У МОЗ спочатку наполягли на дистанційному навчанні, а потім вирішили розповісти про шкоду комп’ютерів для очей.

Новину передає «Преса України».

У Центрі громадського здоров'я МОЗ представили рекомендації для дітей, які багато часу перебувають за комп’ютерами та гаджетами. Як відомо, раніше у МОЗ рекомендували українським школярам перейти на дистанційне навчання.

Серед рекомендацій кожні 20 хвилин дивитися вдалину протягом 20 секунд, чергувати електронні та друковані книжки, налаштувати яскравість екранів гаджетів, тримати пристрої на відстані 45- 60 см від очей. Ще одна рекомендація – не забувати моргати при використанні пристрою.