В Україні 5181 новий хворий на коронавірус

Аня Мартинюк 29 січня 2021, 08:35

Ситуація з коронавірусом в Україні залишається стабільною. Свіжу статистику представив Максим Степанов.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 січня, міністр МОЗ Максим Степанов представив нову статистику щодо поширення коронавірусу в країні. За минулу добу було виявлено 5 181 нового хворого на COVID-19. З них 218 дітей та 212 медпрацівників. На жаль, за добу померли 128 пацієнтів. До слова, також за минулу добу було здійснено 44 143 тестувань.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована на Львівщині (440), у м. Київ (361), Івано-Франківській (356), Київській (326) та Вінницькій (238) областях», - уточнив Степанов.

5 181 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 29 січня 2021 року. Зокрема,... Опубликовано Максим Степанов Четверг, 28 января 2021 г.

Він також закликав українців носити маски та дотримуватися соціальної дистанції.