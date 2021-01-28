Кабмін не зупиниться у спробах понівечити правопис

Аня Мартинюк 28 січня 2021, 19:58

Рішення ОАСК щодо українського правопису оскаржуватимуть.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 січня, стало відомо, що Кабмін буде оскаржувати рішення Окружного адміністративного суду Києва. Останній, як відомо, скасував постанову про нову редакцію «Українського правопису», яка передбачала ряд змін. Зокрема, використання слова «проєкт» замість «проект», «Атени» замість «Афіни» і так далі.

Заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць зазначила, що рішення ОАСК є незаконним і його оскаржуватимуть. Для апеляції уряд має 30 днів.

Валерія Коломієць: Сьогодні, 28 січня, Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною та скасував постанову... Опубликовано Міністерство юстиції України Четверг, 28 января 2021 г.

Нагадаємо, підставою до скасування постанови про нову редакцію «Українського правопису» було те, що Уряд не має права змінювати правопис, оскільки це не є його компетенцією.