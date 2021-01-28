Кабмін не зупиниться у спробах понівечити правопис

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Рішення ОАСК щодо українського правопису оскаржуватимуть.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 28 січня, стало відомо, що Кабмін буде оскаржувати рішення Окружного адміністративного суду Києва. Останній, як відомо, скасував постанову про нову редакцію «Українського правопису», яка передбачала ряд змін. Зокрема, використання слова «проєкт» замість «проект», «Атени» замість «Афіни» і так далі.
Заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць зазначила, що рішення ОАСК є незаконним і його оскаржуватимуть. Для апеляції уряд має 30 днів.
Валерія Коломієць: Сьогодні, 28 січня, Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною та скасував постанову...Опубликовано Міністерство юстиції України Четверг, 28 января 2021 г.
Нагадаємо, підставою до скасування постанови про нову редакцію «Українського правопису» було те, що Уряд не має права змінювати правопис, оскільки це не є його компетенцією.
19:19: Кіркоров гостро відреагував на заборону в'їзду в Литву
18:44: Тимошенко знайшла спосіб приховати листування в телефоні від посторонніх очей
18:10: У Польщі провели понад мільйон щеплень від коронавірусу
17:29: Прикордонники вирішили не називати російських зірок, яких не пустять в Україну
18:28: Депутати України планують заборонити пересилати алкоголь і сигарети поштою
17:50: Українські платники податків профінансували комікси для дітей про принцес-лесбійок
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