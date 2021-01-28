Кіркоров гостро відреагував на заборону в'їзду в Литву

Аня Мартинюк 28 січня 2021, 19:19

Російський артист пригрозив прибалтійській державі великими неприємностями.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 січня, відомий артист естради Філіп Кіркоров заявив, що оскаржуватиме заборону в’їзду до Литви. Як відомо, 19 січня російському артисту заборонили в'їзд до Литви на 5 років за позицію щодо приєднання Криму до РФ.

За словами 53-річного артиста, на Литву чекають великі проблеми.

«Це Литві як члену Євросоюзу буде коштувати дуже дорого, так як відбулося абсолютне порушення моїх людських прав», - заявив він.

Разом з тим Кіркоров подякував Естонії, яка не підтримала крок Литви.