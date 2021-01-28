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Тимошенко знайшла спосіб приховати листування в телефоні від посторонніх очей

Аня Мартинюк 28 січня 2021, 18:44
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Тимошенко знайшла спосіб приховати листування в телефоні від посторонніх очей

Більше журналісти не піймають народну обраницю за цікавим листуванням. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 січня, стало відомо, що лідер «Батьківшини» Юлія Тимошенко вирішила наклеїти на свій мобільний пристрій захисну плівку. Зробила вона це після того як засвітила журналістам своє листування.

Як відомо, днем раніше 60-річна Тимошенко засвітила чат, де ведеться діалог з головами фракцій ВРУ. 

 

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