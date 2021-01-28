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Більше журналісти не піймають народну обраницю за цікавим листуванням.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 28 січня, стало відомо, що лідер «Батьківшини» Юлія Тимошенко вирішила наклеїти на свій мобільний пристрій захисну плівку. Зробила вона це після того як засвітила журналістам своє листування.
Як відомо, днем раніше 60-річна Тимошенко засвітила чат, де ведеться діалог з головами фракцій ВРУ.
19:19: Кіркоров гостро відреагував на заборону в'їзду в Литву
18:44: Тимошенко знайшла спосіб приховати листування в телефоні від посторонніх очей
18:10: У Польщі провели понад мільйон щеплень від коронавірусу
17:29: Прикордонники вирішили не називати російських зірок, яких не пустять в Україну
18:28: Депутати України планують заборонити пересилати алкоголь і сигарети поштою
17:50: Українські платники податків профінансували комікси для дітей про принцес-лесбійок
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