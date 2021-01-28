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У Польщі провели понад мільйон щеплень від коронавірусу

Аня Мартинюк 28 січня 2021, 18:10
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У Польщі провели понад мільйон щеплень від коронавірусу

Стало відомо, скільки громадян країни отримали дві дози вакцини.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 січня, стало відомо, що у Польщі активно вакцинують людей від коронавірусу. Одну дозу отримали понад мільйон громадян. 

Про це розповів глава канцелярії польського прем'єр-міністра Міхал Дворчік.

«Ми пройшли кордон в 1 млн щеплень в рамках національної програми вакцинації», - зазначив він.

За його словами, дві дози отримали 150 тисяч громадян країни.

 

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