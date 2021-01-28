Прикордонники вирішили не називати російських зірок, яких не пустять в Україну

Аня Мартинюк 28 січня 2021, 17:29

Мова йде про зірок, яким заборонений в'їзд в Україну.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 січня, у прес-службі ДПС України повідомили, що інформацію про зірок РФ, яким заборонений в'їзд в Україну, озвучувати не будуть. Така інформація є конфіденційною і може бути озвученою лише за згодою самих зірок або в інших передбачених законом випадках.

Мова йде про російських зірок, які відвідували анексований Крим та отримали заборону на в'їзд через це в Україну.