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Мова йде про зірок, яким заборонений в'їзд в Україну.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 28 січня, у прес-службі ДПС України повідомили, що інформацію про зірок РФ, яким заборонений в'їзд в Україну, озвучувати не будуть. Така інформація є конфіденційною і може бути озвученою лише за згодою самих зірок або в інших передбачених законом випадках.
Мова йде про російських зірок, які відвідували анексований Крим та отримали заборону на в'їзд через це в Україну.
19:19: Кіркоров гостро відреагував на заборону в'їзду в Литву
18:44: Тимошенко знайшла спосіб приховати листування в телефоні від посторонніх очей
18:10: У Польщі провели понад мільйон щеплень від коронавірусу
17:29: Прикордонники вирішили не називати російських зірок, яких не пустять в Україну
18:28: Депутати України планують заборонити пересилати алкоголь і сигарети поштою
17:50: Українські платники податків профінансували комікси для дітей про принцес-лесбійок
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