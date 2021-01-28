Как угодить геймеру с подарком?

Аня Мартинюк 27 січня 2021, 06:55

Рождество, День рождения и другие праздники жизни часто требуют особого подарка. Особенно, если человек, который будет получать подарок – геймер. Если вы ищите сувениры для геймеров, то вы на правильном пути. Именно сувениры скрасят жизнь игрока в видеоигры. Но это не все.

Дарим правильные подарки

Геймеры много времени проводят в играх. Особенно в Zelda, Doom, Skyrim и Dark Souls. На https://fragstore.com.ua вы найдете много тематических вещей, которые скрасят жизнь любого человека.

Наш игровой ассортимент постоянно растет, и у нас есть потрясающие товары для всех типов игроков. Вот несколько идей подарков для геймера.

Кружка. Кружка с тематическим рисунком – это не банально, а круто. Это персонализированный подарок, а не коробка конфет и цветы.

Футболка с тематическим рисунком. Это еще один практичный подарок, который будет использоваться буквально до дыр.

Коврик. Ищете что-то немного другое? Тогда обратите внимание на дверной коврик, дизайн которого разработан специально для геймеров!

Фигурка. Сувенирная фигурка – это вещь, которая покорит сердце любого игрока. Она станет ярким дополнением возле компьютера.

Набор значков. Набор классических изображений из вашей любимой франшизы — идеальный подарок, не сомневайтесь.

Наплечная сумка. Многие геймеры нуждаются в новой сумке, но никак не могут ее себе позволить. Если вы подарите сумку – вы не прогадаете ни в коем случае.

Настенные часы. Вы можете найти у нас действительно оригинальные часы!

Список можно продолжать бесконечно.

Популярные персонажи видеоигр

В течение многих лет геймеры спорили о том, какой игровой персонаж лучший. Эти дебаты могут бушевать часами, днями или даже годами. Мы расскажем, какой игровой герой является наиболее популярным, на основе холодных и жестких продаж.

Марио. Марио в значительной степени ответственен за рост видеоигр на Западе, а Super Mario Bros (продано 40 миллионов копий) помогли NES добиться огромного успеха в США и Великобритании.

Пикачу. Покемоны были неизбежны в конце 90-х - начале нулевых. Куда ни глянь, везде были Пикачу и приятели; открытки, телешоу.

Соник. Несмотря на то, что он не снимался в блокбастерах с начала нулевых, Соник остается одним из самых популярных игровых персонажей.

Любите игры? Тогда покупайте тематические сувениры и себе!