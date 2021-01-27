Какие семена подсолнечника приобретать для фермерского хозяйства

zmxn 27 січня 2021, 00:33

Качественные семена подсолнечника - это главный залог хорошего урожая. Но какой посевной материал купить? Это будет сильно зависеть от технологии выращивания.

Правила выбора семян подсолнечника для украинского агрария

Выбор семенного материала по вегетационному периоду - важный критерий при выборе подсолнечника на посев. Тут следует учитывать наличие влаги и осадков, в зонах с недостаточным увлажнением позднеспелые гибриды нерентабельны. Гибриды с коротким вегетационным сроком очень удобны при пересевах и планировании последующих посевов. В любом случае следует выбирать семена подсолнечника от ведущих мировых производителей и покупать их в заслуживающем доверия интернет-магазине.

При выборе следует учитывать, что использование в пределах одного фермерского хозяйства гибридов с разным периодом вегетации облегчает планирование уборочной кампании и использование уборочной техники, имеющейся в распоряжении агрохозяйства.

Покупать следует только те семена, которые прошли испытания на территории Украины с отличными показателями урожайности и устойчивости как к болезням и вредителям, так и к разным климатическим условиям.

Преимущества приобретения семенного материала в интернет-магазине

Естественно, этот момент актуален только при условии, что торговая точка заслуживает доверия. Но если это так, то фермер:

сможет существенно сэкономить и получить при этом качественные семена подсолнечника от ведущих производителей с мировым именем;

не будет думать о том, как везти семена - их ему доставят;

выберет те посевные материалы, которые ему подходят с учетом всех характеристик.

Интернет-магазин, который предлагает семена подсолнечника, является отличным вариантом для средних и малых фермерских хозяйств. Еще совсем недавно посевные материалы такого качества и по такой цене были доступны только крупным агропредприятиям, что делало их более конкурентоспособными. Но сегодня ситуация в Украине существенно изменилась и позволяет небольшим хозяйствам эффективно и прибыльно возделывать участки площадью до 500 га.

Важно выбирать магазин, который сотрудничает c oфициaльными диcтpибьютopaми и пpoизвoдитeлями ceмeннoй пpoдукции. Kaждaя пapтия oбязaтeльнo должна иметь cepтификaт, кoтopый пpeдocтaвляeтcя клиeнту пo зaпpocу. В этом случае фермер точно будет уверен в его высоком качестве.