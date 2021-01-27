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Більше половини українців живуть за межею бідності

Аня Мартинюк 27 січня 2021, 18:59
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Більше половини українців живуть за межею бідності

Таку думку висловила демограф Елла Лібанова.

Новину передає «Преса України».

Керівник Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. Птухи, академік Елла Лібанова поділилась думками з приводу впливу карантину на фінансове становище українців. За її словами, на початку 2020 року більше половини українців опинилися за межею бідності. 

Вона наголосила, що карантин посилив зубожіння українців, в результаті до 2021 року кількість бідних виросла. Демограф  також привела дані Держстату про доходи і витрати українців. Так, в першому півріччі 2020 року рівень бідності становив 51%.

«Зараз, ймовірно, показник ще вище, так як через карантин багато людей втратили роботу і відповідно доходи», - наголосила вона. 

 Елла Лібанова також передбачила, що до 2050 року в Україні буде жити 29-30 млн людей.

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