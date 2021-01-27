Більше половини українців живуть за межею бідності

Аня Мартинюк 27 січня 2021, 18:59

Таку думку висловила демограф Елла Лібанова.

Новину передає «Преса України».

Керівник Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. Птухи, академік Елла Лібанова поділилась думками з приводу впливу карантину на фінансове становище українців. За її словами, на початку 2020 року більше половини українців опинилися за межею бідності.

Вона наголосила, що карантин посилив зубожіння українців, в результаті до 2021 року кількість бідних виросла. Демограф також привела дані Держстату про доходи і витрати українців. Так, в першому півріччі 2020 року рівень бідності становив 51%.

«Зараз, ймовірно, показник ще вище, так як через карантин багато людей втратили роботу і відповідно доходи», - наголосила вона.

Елла Лібанова також передбачила, що до 2050 року в Україні буде жити 29-30 млн людей.