Більше половини українців живуть за межею бідності

Депутати України планують заборонити пересилати алкоголь і сигарети поштою 18:28
Українські платники податків профінансували комікси для дітей про принцес-лесбійок 17:50
У 2020 році майже півмільйона українців отримали російське громадянство 13:42
Рада дала зелене світло допуску в Україну іноземних військ 13:23
Вакцинація від коронавірусу – Шмигаль анонсував введення препарату для понад 10 млн людей 12:51
В Україні хіміотерапія для онкохворих стане безкоштовною 11:05
Не дочекаєтесь – Дубінський про вихід зі «Слуги народу» 09:44
В Україні знову зафіксували меншу добову кількість хворих на коронавірус 08:35
Таку думку висловила демограф Елла Лібанова.
Новину передає «Преса України».
Керівник Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. Птухи, академік Елла Лібанова поділилась думками з приводу впливу карантину на фінансове становище українців. За її словами, на початку 2020 року більше половини українців опинилися за межею бідності.
Вона наголосила, що карантин посилив зубожіння українців, в результаті до 2021 року кількість бідних виросла. Демограф також привела дані Держстату про доходи і витрати українців. Так, в першому півріччі 2020 року рівень бідності становив 51%.
«Зараз, ймовірно, показник ще вище, так як через карантин багато людей втратили роботу і відповідно доходи», - наголосила вона.
Елла Лібанова також передбачила, що до 2050 року в Україні буде жити 29-30 млн людей.
18:28: Депутати України планують заборонити пересилати алкоголь і сигарети поштою
17:50: Українські платники податків профінансували комікси для дітей про принцес-лесбійок
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.