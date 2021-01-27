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Депутати України планують заборонити пересилати алкоголь і сигарети поштою

Аня Мартинюк 27 січня 2021, 18:28
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Депутати України планують заборонити пересилати алкоголь і сигарети поштою

Стало відомо, яким чином нардепи планують вводити нові правила.    

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 січня, 346 депутатів ВРУ підтримали за основу законопроект №4279, яким можуть заборонити пересилку алкоголю та тютюнових виробів в міжнародних та експрес-відправленнях. Незалежно від їх вартості.

Так, законопроектом пропонується ввести електронне декларування міжнародних поштових та експрес-відправлень. Декларування буде письмовим.

 

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