Депутати України планують заборонити пересилати алкоголь і сигарети поштою

Аня Мартинюк 27 січня 2021, 18:28

Стало відомо, яким чином нардепи планують вводити нові правила.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 січня, 346 депутатів ВРУ підтримали за основу законопроект №4279, яким можуть заборонити пересилку алкоголю та тютюнових виробів в міжнародних та експрес-відправленнях. Незалежно від їх вартості.

Так, законопроектом пропонується ввести електронне декларування міжнародних поштових та експрес-відправлень. Декларування буде письмовим.