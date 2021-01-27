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Мінкульт закупив понад 1000 примірників про нетрадиційні стосунки.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 січня, стало відомо, що Мінкульт України спільно з «Українським інститутом книги» придбали книги для дитячих бібліотек під назвою «Принцеса + принцеса: довго і щасливо».
Так, мова йде про комікс новозеландського автора Кеті О'Нілла про стосунки двох жінок, одна з яких темношкіра. 1240 примірників з позначкою вікової категорії 5+ буде розприділено у бібліотеки.
В результаті громадська організація «Все разом» направив запити на доступ до публічної інформації в «Український інститут книги» і в Держкомітет телебачення і радіомовлення. До слова, книга була закуплена за державні кошти. Закупка була затверджена розпорядженням Кабінету міністрів №598-р від 5 липня 2019 року, тобто за головування в уряді Володимира Гройсмана.
18:28: Депутати України планують заборонити пересилати алкоголь і сигарети поштою
17:50: Українські платники податків профінансували комікси для дітей про принцес-лесбійок
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