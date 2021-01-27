Українські платники податків профінансували комікси для дітей про принцес-лесбійок

Аня Мартинюк 27 січня 2021, 17:50

Мінкульт закупив понад 1000 примірників про нетрадиційні стосунки.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 січня, стало відомо, що Мінкульт України спільно з «Українським інститутом книги» придбали книги для дитячих бібліотек під назвою «Принцеса + принцеса: довго і щасливо».

Так, мова йде про комікс новозеландського автора Кеті О'Нілла про стосунки двох жінок, одна з яких темношкіра. 1240 примірників з позначкою вікової категорії 5+ буде розприділено у бібліотеки.

В результаті громадська організація «Все разом» направив запити на доступ до публічної інформації в «Український інститут книги» і в Держкомітет телебачення і радіомовлення. До слова, книга була закуплена за державні кошти. Закупка була затверджена розпорядженням Кабінету міністрів №598-р від 5 липня 2019 року, тобто за головування в уряді Володимира Гройсмана.