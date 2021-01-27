25 країн забажали зареєструвати вакцину «Супутник V»

Аня Мартинюк 27 січня 2021, 17:11

Серед них Україна.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 січня, стало відомо, що російську вакцину від коронавірусу «Супутника V» забажали мати 25 країн. Саме стільки країн подали заявку на реєстрацію препарату. Відповідну заяву зробив член Ради Федерації, заслужений лікар Володимир Круглий в ході виступу в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

Він уточнив, що серед 25 країн також є і Україна.

«Ми вітаємо це, так як вважаємо, що вакцинація і лікування коронавіруса повинні бути поза політикою», - заявив він.

Як відомо, харківське підприємство «Біолік» подало документи на реєстрацію російської вакцини. Очікується, що її вироблятимуть на українському підприємстві.