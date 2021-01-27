25 країн забажали зареєструвати вакцину «Супутник V»

У 2020 році майже півмільйона українців отримали російське громадянство 13:42
Рада дала зелене світло допуску в Україну іноземних військ 13:23
Вакцинація від коронавірусу – Шмигаль анонсував введення препарату для понад 10 млн людей 12:51
В Україні хіміотерапія для онкохворих стане безкоштовною 11:05
Не дочекаєтесь – Дубінський про вихід зі «Слуги народу» 09:44
В Україні знову зафіксували меншу добову кількість хворих на коронавірус 08:35
Разумков підтримав ідею надання компенсації за комуналку за січень 12:37
Боротьба з кнопкодавством: Депутатські карти прив’яжуть до робочих місць 12:10
Серед них Україна.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 січня, стало відомо, що російську вакцину від коронавірусу «Супутника V» забажали мати 25 країн. Саме стільки країн подали заявку на реєстрацію препарату. Відповідну заяву зробив член Ради Федерації, заслужений лікар Володимир Круглий в ході виступу в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).
Він уточнив, що серед 25 країн також є і Україна.
«Ми вітаємо це, так як вважаємо, що вакцинація і лікування коронавіруса повинні бути поза політикою», - заявив він.
Як відомо, харківське підприємство «Біолік» подало документи на реєстрацію російської вакцини. Очікується, що її вироблятимуть на українському підприємстві.
13:42: У 2020 році майже півмільйона українців отримали російське громадянство
13:23: Рада дала зелене світло допуску в Україну іноземних військ
12:51: Вакцинація від коронавірусу – Шмигаль анонсував введення препарату для понад 10 млн людей
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.