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Український депутат вигуляв куртку з хутром койота

Аня Мартинюк 27 січня 2021, 16:20
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Український депутат вигуляв куртку з хутром койота

Коштує вбрання майже 30 тисяч гривень. 

Новину передає «Преса України».

Українські журналісти дізнались, що народний депутат України Артур Герасимов носить куртку марки Woolrich за €870 або близько 30 000 гривень. Так, куртка даного бренду виконана з хутра койота.

Нагадаємо, у партії «Європейська солідарність», в яку входить Герасимов, багато хто любить дорогі речі. Зокрема, раніше очільник політсили Петро Порошенко був помічений у піджаку французького бренду Zilli за €2500, або близько 85 000 гривен.

 

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