Український депутат вигуляв куртку з хутром койота

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Коштує вбрання майже 30 тисяч гривень.
Новину передає «Преса України».
Українські журналісти дізнались, що народний депутат України Артур Герасимов носить куртку марки Woolrich за €870 або близько 30 000 гривень. Так, куртка даного бренду виконана з хутра койота.
Нагадаємо, у партії «Європейська солідарність», в яку входить Герасимов, багато хто любить дорогі речі. Зокрема, раніше очільник політсили Петро Порошенко був помічений у піджаку французького бренду Zilli за €2500, або близько 85 000 гривен.
13:42: У 2020 році майже півмільйона українців отримали російське громадянство
13:23: Рада дала зелене світло допуску в Україну іноземних військ
12:51: Вакцинація від коронавірусу – Шмигаль анонсував введення препарату для понад 10 млн людей
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