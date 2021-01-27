В Україну прийшов циклон з атмосферними фронтами

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Свіжий прогноз представила Наталія Діденко.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 січня, український синоптик Наталія Діденко повідомила, що 28-го січня в Україні погоду творитиме циклон. Опади у вигляді снігу та мокрого снігу очікуються на Півдні, Заході та Півночі.
«На Заході завтра суттєві опади малоймовірні, місцями невеликі чи просто хмарно, в східних областях - часом періодичний дощ», - розповіла вона.
Стовпчики термометрів покажуть 0-3 градуси морозу. У східних областях, на південному сході та на Дніпропетровщині температура повітря складе 2-7 градусів. У столиці України очікується сніг. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 1 морозу до 1 градусу тепла.
13:42: У 2020 році майже півмільйона українців отримали російське громадянство
13:23: Рада дала зелене світло допуску в Україну іноземних військ
12:51: Вакцинація від коронавірусу – Шмигаль анонсував введення препарату для понад 10 млн людей
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