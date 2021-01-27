В Україну прийшов циклон з атмосферними фронтами

Аня Мартинюк 27 січня 2021, 15:41

Свіжий прогноз представила Наталія Діденко.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 січня, український синоптик Наталія Діденко повідомила, що 28-го січня в Україні погоду творитиме циклон. Опади у вигляді снігу та мокрого снігу очікуються на Півдні, Заході та Півночі.

«На Заході завтра суттєві опади малоймовірні, місцями невеликі чи просто хмарно, в східних областях - часом періодичний дощ», - розповіла вона.

Стовпчики термометрів покажуть 0-3 градуси морозу. У східних областях, на південному сході та на Дніпропетровщині температура повітря складе 2-7 градусів. У столиці України очікується сніг. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 1 морозу до 1 градусу тепла.