Крюкова представила свіжу політичну картину

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Картина присвячена нардепу Олександру Дубінському.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 січня, відома українська журналістка та перша заступниця головного редактора інтернет-видання «Страна» Світлана Крюкова представила на своїй сторінці у соцмережі нову політичну картину. Уже традиційно вона запропонувала її придбати. На цей раз стартова ціна аукціону склала 900 доларів.
«Назва «Мама любить Трампа»…Заряджена на боротьбу із зовнішнім управлінням», - додала вона.
Выставляю картину на аукцион Играем до 15:00 Масло, холст Название «Мама любит Трампа» Стартовая цена 900 у.е. Ставки делаем в комментариях или в личку Заряжена на борьбу с внешним управлением ????Опубликовано Svetlana Kryukova Вторник, 26 января 2021 г.
На картині зображений представник «Слуги народу» Олександр Дубінський, який опинився у центрі скандалу. Нагадаємо, США ввели проти нього санкції за начебто втручання у вибори у США.
13:42: У 2020 році майже півмільйона українців отримали російське громадянство
13:23: Рада дала зелене світло допуску в Україну іноземних військ
12:51: Вакцинація від коронавірусу – Шмигаль анонсував введення препарату для понад 10 млн людей
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