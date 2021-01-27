Крюкова представила свіжу політичну картину

Аня Мартинюк 27 січня 2021, 15:12

Картина присвячена нардепу Олександру Дубінському.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 січня, відома українська журналістка та перша заступниця головного редактора інтернет-видання «Страна» Світлана Крюкова представила на своїй сторінці у соцмережі нову політичну картину. Уже традиційно вона запропонувала її придбати. На цей раз стартова ціна аукціону склала 900 доларів.

«Назва «Мама любить Трампа»…Заряджена на боротьбу із зовнішнім управлінням», - додала вона.

Выставляю картину на аукцион Играем до 15:00 Масло, холст Название «Мама любит Трампа» Стартовая цена 900 у.е. Ставки делаем в комментариях или в личку Заряжена на борьбу с внешним управлением ???? Опубликовано Svetlana Kryukova Вторник, 26 января 2021 г.

На картині зображений представник «Слуги народу» Олександр Дубінський, який опинився у центрі скандалу. Нагадаємо, США ввели проти нього санкції за начебто втручання у вибори у США.