Волинь та Рівненщину засипле снігом

Аня Мартинюк 26 січня 2021, 13:59

Про екстремальні опади повідомила Наталія Діденко.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 січня, український синоптик Наталія Діденко повідомила на своїй сторінці у соцмережі, що уже завтра на Волині та Рівненщині очікуються сніг та хуртовини.

Кому зиму? Тому - на Волинь та Рівненщину. Там валить сніг з хуртовинами! Хто в дорозі - далеко не їдьте. Дощить у південній частині України. Завтра, нагадую, чекаємо черговий циклон. Опубликовано Наталкой Діденко Вторник, 26 января 2021 г.

Тим часом дощитиме у південній частині країни. Температура повітря на Заході становитиме -1-3 градуси, на Сході +3+7 градусів, на Одещині та Миколаївщині близько нуля, на Херсонщині, Запоріжжі +4+9 градусів, в Криму до +10 градусів, на Півночі від 1 морозу до 1 тепла, у Центрі близько нуля, проте в Дніпрі з районами до +4+6 градусів.