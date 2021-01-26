Волинь та Рівненщину засипле снігом

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Про екстремальні опади повідомила Наталія Діденко.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 26 січня, український синоптик Наталія Діденко повідомила на своїй сторінці у соцмережі, що уже завтра на Волині та Рівненщині очікуються сніг та хуртовини.
Кому зиму? Тому - на Волинь та Рівненщину. Там валить сніг з хуртовинами! Хто в дорозі - далеко не їдьте. Дощить у південній частині України. Завтра, нагадую, чекаємо черговий циклон.Опубликовано Наталкой Діденко Вторник, 26 января 2021 г.
Тим часом дощитиме у південній частині країни. Температура повітря на Заході становитиме -1-3 градуси, на Сході +3+7 градусів, на Одещині та Миколаївщині близько нуля, на Херсонщині, Запоріжжі +4+9 градусів, в Криму до +10 градусів, на Півночі від 1 морозу до 1 тепла, у Центрі близько нуля, проте в Дніпрі з районами до +4+6 градусів.
13:42: У 2020 році майже півмільйона українців отримали російське громадянство
13:23: Рада дала зелене світло допуску в Україну іноземних військ
12:51: Вакцинація від коронавірусу – Шмигаль анонсував введення препарату для понад 10 млн людей
11:05: В Україні хіміотерапія для онкохворих стане безкоштовною
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