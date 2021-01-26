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Статистику представили у прес-службі МВС РФ.
Новину передає «Преса України».
У МВС РФ розповіли, скільки громадян України у минулому році отримали російське громадянство. Таких було 409 549 українців. Як наголошується, це на 110 127 осіб більше, ніж у 2019 році та майже у 5 разів більше, ніж у 2018 році.
Також зазначається, що з посвідкою на проживання у Росії перебуває 124 528 українців. У 2020 році 19 615 українців отримали дозволи на тимчасове проживання. Загальна кількість таких українців тепер становить 68 673 людини.
13:42: У 2020 році майже півмільйона українців отримали російське громадянство
13:23: Рада дала зелене світло допуску в Україну іноземних військ
12:51: Вакцинація від коронавірусу – Шмигаль анонсував введення препарату для понад 10 млн людей
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