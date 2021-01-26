У 2020 році майже півмільйона українців отримали російське громадянство

Аня Мартинюк 26 січня 2021, 13:42

Статистику представили у прес-службі МВС РФ.

Новину передає «Преса України».

У МВС РФ розповіли, скільки громадян України у минулому році отримали російське громадянство. Таких було 409 549 українців. Як наголошується, це на 110 127 осіб більше, ніж у 2019 році та майже у 5 разів більше, ніж у 2018 році.

Також зазначається, що з посвідкою на проживання у Росії перебуває 124 528 українців. У 2020 році 19 615 українців отримали дозволи на тимчасове проживання. Загальна кількість таких українців тепер становить 68 673 людини.