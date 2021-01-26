Рада дала зелене світло допуску в Україну іноземних військ

Аня Мартинюк 26 січня 2021, 13:23

У поточному році в Україні пройде 7 навчань.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 січня, ВРУ прийняла в цілому законопроект №4499, який дозволяє збройним силам іноземних держав прибути на територію України у 2021 році. А саме для участі в багатонаціональних навчаннях.

Відповідний законопроект був ініційований президентом Володимиром Зеленським. 325 народних депутатів віддали свій голос «за».

Нагадаємо, у поточному році в Україні заплановано 2 україно-американських навчання, 2 україно-британських навчання, 2 україно-польських навчання та одне україно-румунське навчання.