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Рада дала зелене світло допуску в Україну іноземних військ

Аня Мартинюк 26 січня 2021, 13:23
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Рада дала зелене світло допуску в Україну іноземних військ

У поточному році в Україні пройде 7 навчань. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 січня,  ВРУ прийняла в цілому законопроект №4499, який дозволяє збройним силам іноземних держав прибути на територію України у 2021 році. А саме для участі в багатонаціональних навчаннях.

Відповідний законопроект був ініційований президентом Володимиром Зеленським. 325 народних депутатів віддали свій голос «за».

Нагадаємо, у поточному році в Україні заплановано 2 україно-американських навчання, 2 україно-британських навчання, 2 україно-польських навчання та одне україно-румунське навчання.

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