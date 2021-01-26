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У поточному році в Україні пройде 7 навчань.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 26 січня, ВРУ прийняла в цілому законопроект №4499, який дозволяє збройним силам іноземних держав прибути на територію України у 2021 році. А саме для участі в багатонаціональних навчаннях.
Відповідний законопроект був ініційований президентом Володимиром Зеленським. 325 народних депутатів віддали свій голос «за».
Нагадаємо, у поточному році в Україні заплановано 2 україно-американських навчання, 2 україно-британських навчання, 2 україно-польських навчання та одне україно-румунське навчання.
13:42: У 2020 році майже півмільйона українців отримали російське громадянство
13:23: Рада дала зелене світло допуску в Україну іноземних військ
12:51: Вакцинація від коронавірусу – Шмигаль анонсував введення препарату для понад 10 млн людей
11:05: В Україні хіміотерапія для онкохворих стане безкоштовною
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