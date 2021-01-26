Вакцинація від коронавірусу – Шмигаль анонсував введення препарату для понад 10 млн людей

Аня Мартинюк 26 січня 2021, 12:51

Спочатку вакцинація в Україні пройде у три етапи.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 січня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль виступив з важливою заявою. За його словами, наразі невідомо, коли почнеться вакцинація українців від коронавірусу. За попередніми даними, у лютому.

Однак він розповів, скільки громадян країни першими отримають щеплення. Так, в ході перших трьох етапів вакцинації препарат отримають 10 мільйонів 107 тисяч людей. У перший етап вакцинують 367 тисяч осіб, другий – 2,54 млн осіб, третій - 7,2 млн осіб.

Тим не менше, наразі невідомо, яку саме вакцину отримають українці.