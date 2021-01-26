У 2020 році майже півмільйона українців отримали російське громадянство 13:42
Рада дала зелене світло допуску в Україну іноземних військ 13:23
Вакцинація від коронавірусу – Шмигаль анонсував введення препарату для понад 10 млн людей 12:51
В Україні хіміотерапія для онкохворих стане безкоштовною 11:05
Не дочекаєтесь – Дубінський про вихід зі «Слуги народу» 09:44
В Україні знову зафіксували меншу добову кількість хворих на коронавірус 08:35
Разумков підтримав ідею надання компенсації за комуналку за січень 12:37
Боротьба з кнопкодавством: Депутатські карти прив’яжуть до робочих місць 12:10
У Нідерландах незадоволені люди спалили центр тестування на COVID-19 11:41
На Черкащині під лід провалилися двоє дорослих та дитина 11:10
Спочатку вакцинація в Україні пройде у три етапи.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 26 січня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль виступив з важливою заявою. За його словами, наразі невідомо, коли почнеться вакцинація українців від коронавірусу. За попередніми даними, у лютому.
Однак він розповів, скільки громадян країни першими отримають щеплення. Так, в ході перших трьох етапів вакцинації препарат отримають 10 мільйонів 107 тисяч людей. У перший етап вакцинують 367 тисяч осіб, другий – 2,54 млн осіб, третій - 7,2 млн осіб.
Тим не менше, наразі невідомо, яку саме вакцину отримають українці.
13:42: У 2020 році майже півмільйона українців отримали російське громадянство
13:23: Рада дала зелене світло допуску в Україну іноземних військ
12:51: Вакцинація від коронавірусу – Шмигаль анонсував введення препарату для понад 10 млн людей
11:05: В Україні хіміотерапія для онкохворих стане безкоштовною
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.