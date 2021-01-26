Шмигаль пообіцяв не піднімати тарифи на комуналку

В Україні хіміотерапія для онкохворих стане безкоштовною 11:05
Не дочекаєтесь – Дубінський про вихід зі «Слуги народу» 09:44
В Україні знову зафіксували меншу добову кількість хворих на коронавірус 08:35
Разумков підтримав ідею надання компенсації за комуналку за січень 12:37
Боротьба з кнопкодавством: Депутатські карти прив’яжуть до робочих місць 12:10
У Нідерландах незадоволені люди спалили центр тестування на COVID-19 11:41
На Черкащині під лід провалилися двоє дорослих та дитина 11:10
У «Борисполі» затримали іноземця з 200 кг модного одягу 09:09
В Україні за добу виявили менше 3000 нових хворих на коронавірус 08:35
А саме до кінця опалювального сезону.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 26 січня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль виступив в ході засідання ВРУ. Він виступив зі звітом щодо тарифної кризи.
Так, 45-річний Шмигаль дав обіцянку, що не підвищуватиме тарифи до кінця опалювального сезону. Також боржники, які не оплатили комуналку за січень, не будуть змушені сплачувати штраф.
«Щодо ситуації з тарифами. Уряд встановив максимальну граничну ціну на газ для населення та ОСББ на рівні 6,99 грн з ПДВ за кубометр газу. Тарифи на тепло і гарячу воду не будуть підвищуватися до кінця опалювального сезону - нам вдалося досягти певного консенсусу з владою на місцях, найближчим часом відбудеться його підписання», - заявив Шмигаль.
Він додав, що НКРЕП обмежила тариф на розподіл газу на рівні 1,79 грн за куб.
11:05: В Україні хіміотерапія для онкохворих стане безкоштовною
09:44: Не дочекаєтесь – Дубінський про вихід зі «Слуги народу»
08:35: В Україні знову зафіксували меншу добову кількість хворих на коронавірус
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.