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Шмигаль пообіцяв не піднімати тарифи на комуналку

Аня Мартинюк 26 січня 2021, 12:10
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Шмигаль пообіцяв не піднімати тарифи на комуналку

А саме до кінця опалювального сезону.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 січня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль виступив в ході засідання ВРУ. Він виступив зі звітом щодо тарифної кризи.

Так, 45-річний Шмигаль дав обіцянку, що не підвищуватиме тарифи до кінця опалювального сезону. Також боржники, які не оплатили комуналку за січень, не будуть змушені сплачувати штраф.

«Щодо ситуації з тарифами. Уряд встановив максимальну граничну ціну на газ для населення та ОСББ на рівні 6,99 грн з ПДВ за кубометр газу. Тарифи на тепло і гарячу воду не будуть підвищуватися до кінця опалювального сезону - нам вдалося досягти певного консенсусу з владою на місцях, найближчим часом відбудеться його підписання», - заявив Шмигаль.

Він додав, що НКРЕП обмежила тариф на розподіл газу на рівні 1,79 грн за куб.

 

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