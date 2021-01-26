В Україні знеструмлено сотні міст і сіл

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А саме в 12 областях.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 26 січня, стало відомо, що через ускладнення погодних умов в Україні знеструмлено 269 населених пунктів в 12 областях. Про це повідомили в ДСНС.
«У ніч 26 січня у результаті ускладнення погодних умов (мокрий сніг, дощ і пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмлені 269 населених пунктів в 12 областях», - йдеться в повідомленні.
Уточнюється, що знеструмлення зафіксовано в наступних областях: Полтавська - 77 населених пунктів, Житомирська - 40, Київська - 37, Львівська - 37, Чернігівська - 24 Вінницька - 13 Черкаська - 13, Дніпропетровська - 8, Волинська - 8, Закарпатська - 6, Кіровоградська - 4 і Херсонська - 2.
Наразі бригади обленерго працюють над відновленням електропостачання.
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