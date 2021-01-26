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В Україні хіміотерапія для онкохворих стане безкоштовною

Аня Мартинюк 26 січня 2021, 11:05
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В Україні хіміотерапія для онкохворих стане безкоштовною

Деталі розповів Максим Степанов. 

Новину передає «Преса України».

Міністр МОЗ Максим Степанов зробив важливу заяву. За його словами, з квітня поточного року хіміотерапію для онкохворих проводитимуть за кошти держави.

Так, запрацює нова Програма медичних гарантій. Вона включає перелік послуг, які будуть безкоштовними для пацієнтів.

«У другому і четвертому кварталах 2021 року планується додати і розширити перелік пакетів, які будуть застосовуватися. У нас нова Програма медичних гарантій почнеться з 1 квітня 2021 року», - розповів міністр.

Степанов додав, що також будуть підвищені тарифи за пакетами. Для прикладу, послуги за хіміотерапевтичне лікування мають тариф 17 843 гривень, а матимуть 25 529 гривень з відповідними коефіцієнтами для дітей та дорослих.   

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