Флорида запропонувала провести у себе Олімпіаду 2021

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Замість Токіо.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 26 січня, стало відомо, що влада штату Флорида, США, виступила з ініціативою провести у себе літню Олімпіаду 2021. Відповідний запит був направлений Міжнародному олімпійському комітету (МОК).
Лист направляв глава фінансового управління американського штату Флорида Джиммі Патроніс.
«Я пишу вам, щоб закликати вас розглянути можливість перенесення Олімпіади 2 021 з Токіо, Японії, в США, а якщо точніше - до Флориди», - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що пропозиція з’явилась на тлі появи у ЗМІ інформації про те, що Японія збирається відмовитись проводити у себе олімпіаду на тлі пандемії.
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