Не дочекаєтесь – Дубінський про вихід зі «Слуги народу»

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Тим не менше нардеп назвав умову виходу із фракції.
Новину передає «Преса України».
Депутат «Слуги народу» Олександр Дубінський представив у соцмережі текст свого виступу на засіданні президентської фракції. Так, він назвав умову виходу з фракції на тлі скандалу з введенням проти нього американських санкцій.
За його словами, санкції за нібито його втручання у вибори в США є результатом провокації «аферистів і шахраїв, які обслуговують інтереси транснаціональних корпорацій». Дубінський наголосив, що метою провокації є не лише він, а вся партія.
«На мені, як вони заявляли, поставили експеримент, який потім вони хочуть застосувати на моїх колег, тобто на вас. Наступним, судячи з озвучених планів аферистів з так званого Центру протидії корупції, повинен стати глава нашої фракції Давид Арахамія. Хто буде далі - не важко здогадатися», - зазначив Дубинський.
Полный текст моего выступления на фракции. Уважаемый Президент! Уважаемый спикер парламента! Уважаемое абсолютное...Опубликовано Александром Дубинским Понедельник, 25 января 2021 г.
Нардеп наголосив, що з партії не піде. Так, він готовий піти з політики, якщо за його вихід повернуть Україні як мінімум 25 мільярдів доларів.
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