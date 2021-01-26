Не дочекаєтесь – Дубінський про вихід зі «Слуги народу»

Аня Мартинюк 26 січня 2021, 09:44

Тим не менше нардеп назвав умову виходу із фракції.

Новину передає «Преса України».

Депутат «Слуги народу» Олександр Дубінський представив у соцмережі текст свого виступу на засіданні президентської фракції. Так, він назвав умову виходу з фракції на тлі скандалу з введенням проти нього американських санкцій.

За його словами, санкції за нібито його втручання у вибори в США є результатом провокації «аферистів і шахраїв, які обслуговують інтереси транснаціональних корпорацій». Дубінський наголосив, що метою провокації є не лише він, а вся партія.

«На мені, як вони заявляли, поставили експеримент, який потім вони хочуть застосувати на моїх колег, тобто на вас. Наступним, судячи з озвучених планів аферистів з так званого Центру протидії корупції, повинен стати глава нашої фракції Давид Арахамія. Хто буде далі - не важко здогадатися», - зазначив Дубинський.

Полный текст моего выступления на фракции. Уважаемый Президент! Уважаемый спикер парламента! Уважаемое абсолютное... Опубликовано Александром Дубинским Понедельник, 25 января 2021 г.

Нардеп наголосив, що з партії не піде. Так, він готовий піти з політики, якщо за його вихід повернуть Україні як мінімум 25 мільярдів доларів.