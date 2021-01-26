Американські 20 доларів матимуть нове обличчя

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На банкноті зобразять Гаррієт Табмен.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що після затвердження Джанет Йеллен на посаді міністра фінансів у США буде змінено банкноту номіналом 20 доларів. За даними ЗМІ, на купюрі з’явиться темношкіра активістка руху за свободу для рабів в XIX столітті Гаррієт Табмен.
Як відомо, відповідне рішення прийняв ще Барак Обама, будучи президентом. В адміністрації Дональда Трампа справу відкладали.
Нагадаємо, наразі купюру прикрашає Ендрю Джексон - президент-популіст, який ворогував з чиновниками-технократами.
08:35: В Україні знову зафіксували меншу добову кількість хворих на коронавірус
12:37: Разумков підтримав ідею надання компенсації за комуналку за січень
12:10: Боротьба з кнопкодавством: Депутатські карти прив’яжуть до робочих місць
11:41: У Нідерландах незадоволені люди спалили центр тестування на COVID-19
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