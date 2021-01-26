Американські 20 доларів матимуть нове обличчя

Аня Мартинюк 26 січня 2021, 09:05

На банкноті зобразять Гаррієт Табмен.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що після затвердження Джанет Йеллен на посаді міністра фінансів у США буде змінено банкноту номіналом 20 доларів. За даними ЗМІ, на купюрі з’явиться темношкіра активістка руху за свободу для рабів в XIX столітті Гаррієт Табмен.

Як відомо, відповідне рішення прийняв ще Барак Обама, будучи президентом. В адміністрації Дональда Трампа справу відкладали.

Нагадаємо, наразі купюру прикрашає Ендрю Джексон - президент-популіст, який ворогував з чиновниками-технократами.