В Україні знову зафіксували меншу добову кількість хворих на коронавірус

Аня Мартинюк 26 січня 2021, 08:35

Свіжу статистику представив очільник МОЗ Максим Степанов.

Новину передає «Преса України».

Станом на 26 січня в Україні зафіксовано 1 197 107 випадків коронавірусної хвороби. З них 22 057 летальних випадки. За минулу добу було виявлено всього 2 779 нових хворих. З них 95 дітей та 175 медпрацівників. На жаль, також зафіксовано 133 летальних випадки.

Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив міністр МОЗ Максим Степанов.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (375), Запорізькій (276), Івано-Франківській (255), Одеській (211) та Харківській (207) областях», - уточнив він.

2 779 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 26 січня 2021 року. Зокрема,... Опубликовано Максим Степанов Понедельник, 25 января 2021 г.

Варто зазначити, що за добу було проведено всього 32 030 тестів на коронавірус.