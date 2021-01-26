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Свіжу статистику представив очільник МОЗ Максим Степанов.
Новину передає «Преса України».
Станом на 26 січня в Україні зафіксовано 1 197 107 випадків коронавірусної хвороби. З них 22 057 летальних випадки. За минулу добу було виявлено всього 2 779 нових хворих. З них 95 дітей та 175 медпрацівників. На жаль, також зафіксовано 133 летальних випадки.
Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив міністр МОЗ Максим Степанов.
«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (375), Запорізькій (276), Івано-Франківській (255), Одеській (211) та Харківській (207) областях», - уточнив він.
2 779 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 26 січня 2021 року. Зокрема,...Опубликовано Максим Степанов Понедельник, 25 января 2021 г.
Варто зазначити, що за добу було проведено всього 32 030 тестів на коронавірус.
08:35: В Україні знову зафіксували меншу добову кількість хворих на коронавірус
12:37: Разумков підтримав ідею надання компенсації за комуналку за січень
12:10: Боротьба з кнопкодавством: Депутатські карти прив’яжуть до робочих місць
11:41: У Нідерландах незадоволені люди спалили центр тестування на COVID-19
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