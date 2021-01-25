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Всього за три тижні.
Новину передає «Преса України».
Відомий додаток для обміну швидкими повідомленнями та файлами WhatsApp втратив понад 30 мільйонів користувачів. А саме з початку січня.
За даними видання The Guardian, це пов'язано з умовами користування месенджером. Як відомо, у WhatsApp заявили, що зливатимуть персональні дані для Фейсбук. Це й не сподобалось користувачам.
Альтернативою WhatsApp стали Signal і Telegram. Найбільше нових користувачів додалось у Telegram, близько 25 мільйонів осіб.
12:37: Разумков підтримав ідею надання компенсації за комуналку за січень
12:10: Боротьба з кнопкодавством: Депутатські карти прив’яжуть до робочих місць
11:41: У Нідерландах незадоволені люди спалили центр тестування на COVID-19
11:10: На Черкащині під лід провалилися двоє дорослих та дитина
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