Аня Мартинюк 25 січня 2021, 14:01

Всього за три тижні.

Новину передає «Преса України».

Відомий додаток для обміну швидкими повідомленнями та файлами WhatsApp втратив понад 30 мільйонів користувачів. А саме з початку січня.

За даними видання The Guardian, це пов'язано з умовами користування месенджером. Як відомо, у WhatsApp заявили, що зливатимуть персональні дані для Фейсбук. Це й не сподобалось користувачам.

Альтернативою WhatsApp стали Signal і Telegram. Найбільше нових користувачів додалось у Telegram, близько 25 мільйонів осіб.