60-річна Тимошенко знову прихорошилася

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Народна обраниця дебютувала з новою зачіскою та «обличчям».
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 січня, лідер фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко прибула на перший у 2021 році пленарний тиждень у новому образі.
Знімки оприлюднив фотограф Ян Доброносов. Так, 60-річна Тимошенко змінила зачіску та колір волосся. Також журналісти помітили зміни в її обличчі. Воно стало свіжішим, однак дещо набряклим.
Також народна обраниця відмовилась від окулярів, які довгий час доповнювали її діловий образ.
12:37: Разумков підтримав ідею надання компенсації за комуналку за січень
12:10: Боротьба з кнопкодавством: Депутатські карти прив’яжуть до робочих місць
11:41: У Нідерландах незадоволені люди спалили центр тестування на COVID-19
11:10: На Черкащині під лід провалилися двоє дорослих та дитина
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