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60-річна Тимошенко знову прихорошилася

Аня Мартинюк 25 січня 2021, 13:39
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60-річна Тимошенко знову прихорошилася

Народна обраниця дебютувала з новою зачіскою та «обличчям». 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 січня, лідер фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко прибула на перший у 2021 році пленарний тиждень у новому образі.

Знімки оприлюднив фотограф Ян Доброносов. Так, 60-річна Тимошенко змінила зачіску та колір волосся. Також журналісти помітили зміни в її обличчі. Воно стало свіжішим, однак дещо набряклим.

Також народна обраниця відмовилась від окулярів, які довгий час доповнювали її діловий образ.

 

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