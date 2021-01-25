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Під ВРУ активісти вимагають легалізувати канабіс

Аня Мартинюк 25 січня 2021, 13:10
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Під ВРУ активісти вимагають легалізувати канабіс

В медичних цілях. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 січня, під стінами ВРУ зібралися активісти. Близько п’ятидесяти людей вимагають від депутатів легалізувати медичний канабіс.

Учасники акції тримали в руках відповідні тематичні плакати про необхідність внести до Парламенту законопроект №4553 щодо легалізації канабісу.

Також активісти взяли з собою дошку з вкрученими само різами, що символізувала біль пацієнтів.

 

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