Під ВРУ активісти вимагають легалізувати канабіс

Аня Мартинюк 25 січня 2021, 13:10

В медичних цілях.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 січня, під стінами ВРУ зібралися активісти. Близько п’ятидесяти людей вимагають від депутатів легалізувати медичний канабіс.

Учасники акції тримали в руках відповідні тематичні плакати про необхідність внести до Парламенту законопроект №4553 щодо легалізації канабісу.

Також активісти взяли з собою дошку з вкрученими само різами, що символізувала біль пацієнтів.