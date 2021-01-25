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У вигляді субсидій.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 січня, голова ВРУ зробив важливу заяву під час погоджувальної наради. За його словами, він погодився з тим, що необхідно звернутися до Кабміну й напрацювати зміни, які дозволять компенсувати українцям витрати на комуналку у січні.
«До цього ми як Верховна рада готові приєднатися і через постанови, і через зміни до державного бюджету України», – заявив Разумков.
Також зазначається, що компенсація може поступити українцям у вигляді субсидій.
12:37: Разумков підтримав ідею надання компенсації за комуналку за січень
12:10: Боротьба з кнопкодавством: Депутатські карти прив’яжуть до робочих місць
11:41: У Нідерландах незадоволені люди спалили центр тестування на COVID-19
11:10: На Черкащині під лід провалилися двоє дорослих та дитина
09:09: У «Борисполі» затримали іноземця з 200 кг модного одягу
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