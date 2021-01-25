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Разумков підтримав ідею надання компенсації за комуналку за січень

Аня Мартинюк 25 січня 2021, 12:37
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Разумков підтримав ідею надання компенсації за комуналку за січень

У вигляді субсидій. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 січня, голова ВРУ зробив важливу заяву під час погоджувальної наради. За його словами, він погодився з тим, що необхідно звернутися до Кабміну й напрацювати зміни, які дозволять компенсувати українцям витрати на комуналку у січні.

«До цього ми як Верховна рада готові приєднатися і через постанови, і через зміни до державного бюджету України», – заявив Разумков.

Також зазначається, що компенсація може поступити українцям у вигляді субсидій.

 

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